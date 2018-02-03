” صدى ” تهنئ ” تركي بن سعد الزهراني ” بمناسبة المولود الجديد

طلال الغامدي(صدى):

رزق الاستاذ تركي بن سعد الزهراني ” احد منسوبي الإدارة العامة للمرور بالرياض بمولود ” واتفق هو وحرمه على تسميته ( رائد) جعله الله من مواليد السعادة ومن الصالحين البارين بوالديهم . “ صدى ” تبارك له المولود وتسأل الله أن يمتعه ووالدته بالصحة والعافية وأن يقر عيني والديه به.

نسأل الله ان يجعله من مواليد السعاده.