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” صدى ” تهنئ ” تركي بن سعد الزهراني ” بمناسبة المولود الجديد

” صدى ” تهنئ ” تركي بن سعد الزهراني ” بمناسبة المولود الجديد
طلال الغامدي(صدى):

رزق الاستاذ تركي بن سعد الزهراني ” احد منسوبي الإدارة العامة للمرور بالرياض  بمولود ” واتفق هو وحرمه على تسميته ( رائد) جعله الله من مواليد السعادة ومن الصالحين البارين بوالديهم . “ صدى ” تبارك له المولود وتسأل الله أن يمتعه ووالدته بالصحة والعافية وأن يقر عيني والديه به.

نسأل الله ان يجعله من مواليد السعاده.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين

ألف مبروك يبو سعد ويتربى في عزك

[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 50 دقيقة

الف مبروووووك
ولكن وش المعنى الاخ سعد إللى اعلنتم عنه
يا كثر من جالهم مواليد على العموم يتربى في عزه

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