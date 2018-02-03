” صدى ” تهنئ ” تركي بن سعد الزهراني ” بمناسبة المولود الجديد
رزق الاستاذ تركي بن سعد الزهراني ” احد منسوبي الإدارة العامة للمرور بالرياض بمولود ” واتفق هو وحرمه على تسميته ( رائد) جعله الله من مواليد السعادة ومن الصالحين البارين بوالديهم . “ صدى ” تبارك له المولود وتسأل الله أن يمتعه ووالدته بالصحة والعافية وأن يقر عيني والديه به.
نسأل الله ان يجعله من مواليد السعاده.
أيمن الزهراني[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
ألف مبروك يبو سعد ويتربى في عزك
عبدالله[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 50 دقيقة
الف مبروووووك
ولكن وش المعنى الاخ سعد إللى اعلنتم عنه
يا كثر من جالهم مواليد على العموم يتربى في عزه