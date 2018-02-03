نيسان تدفع للمواطنين لمشاركة السيارات مع الآخرين

متابعات(صدى):

أطلقت نيسان مبادرة جديدة مع شركة Hytch لتشجيع مشاركة السيارات بغرض تخفيف الزحام وتبسيط حلول التنقل في المدن، كما أطلقت الشركتان تطبيق Hytch Rewards الجديد، والذي يهدف إلى توصيل الأصدقاء وزملاء العمل والجيران ببعضهم لتمكينهم من مشاركة السيارات بسهولة.

أول ما يتأكد التطبيق من قيامك بمشاركة السيارة مع عضو آخر مشترك بالتطبيق، سيقوم بتتبع مسارك ويعطيك مكافآة مادية بقيمة 0.01 دولار لكل 1.6 كيلوتر تقطعه، كما يفتح هذا التطبيق المجال للشركات الأخرى للاشتراك فيه لدعم خدمات مشاركة السيارات.

وبينما يبدو من الغريب للوهلة الأولى أن تدعم نيسان هذه المبادرة، والتي قد تؤدي إلى خفض معدلات شراء السيارات الجديدة على المدى الطويل، إلا أن الشركة أشارت إلى أهمية المبادرة لكونها مجالا ممتازا “ لدراسة سلوك المستهلكين بشكل أفضل، خاصة مع ترحيب المزيد من الناس لأساليب تنقل جديدة، مثل مشاركة السيارات وطلبها ” .