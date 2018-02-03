المياه الوطنية تبدأ في تسليم أمانة جدة 26 موقعا

نايف السالم(صدى):

بدأت لجنة فنية مشتركة بين شركة المياه الوطنية، وأمانة محافظة جدة أعمالها الميدانية لتسليم الأمانة مشاريع تخفيض منسوب المياه السطحية المنفذة من قبل المياه الوطنية بناءً على تكليف من قبل اللجنة الوزارية الفرعية لمعالجة أضرار السيول بمحافظة جدة.

ويقضي التكليف بقيام شركة المياه الوطنية بتنفيذ هذه الأعمال والمشاريع في عدد من الأحياء والمواقع التي حددت من قبل اللجان، ومن ثم تسليمها لأمانة جدة بحكم اختصاص أمانات المدن والمناطق بمعالجة المياه السطحية، إذ تنحصر مسؤوليات الشركة في خدمات توزيع المياه وخدمات الصرف الصحي.

وذكرت شركة المياه الوطنية أن المواقع التي نفذ فيها شبكات لتخفيض منسوب المياه السطحية بلغ عددها 26 موقعاً، ويجري تسليمها للأمانة بحكم اختصاصها، مشيرة إلى أن تكلفة تنفيذ هذه المشاريع أكثر من (213) مليون ريال.

وبيّنت الشركة أن المواقع تخص أحياء (بريمان – قويزة – كيلو11- المتبولي- كيلو14- العليا – الواحة – أبرق الرغامة – مخطط عبيد – المساعد – الراية – السنابل – الأجاويد – المروة (مخطط الحرمين) – جوهرة المعارض – الأجواد – السامر- النسيم الشمالي- الرحاب – الحرازات – الثعالبة – القريات – النسيم/2 – بترومين المصانع – البستان).