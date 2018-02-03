الزهراني يتسلم تقريرين عن أعمال تراحم مكة الاجتماعية والإنسانية

حسين العلي(صدى):

استقبل أمين عام اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ” تراحم ” الأستاذ محمد الزهراني، صباح أمس في مكتبه بمقر اللجنة بالرياض، رئيس مجلس إدارة تراحم مكة يحيى الكناني.

وسلم الكناني خلال اللقاء تقريرين عن حملة تفريج كربة والمشاريع الاستثمارية للجنة، كما تمت مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بتنمية وتطوير أعمال اللجنة بما يوفر أكبر الدعم للفئات المستفيدة منها.

وأكد الكناني، أن رعاية السجناء وأبنائهم وبناتهم وتقديم جميع أنواع الدعم الاجتماعي والنفسي التأهيلي والمادي في أولويات جدول أعمال اللجنة من حيث برامج التطوير والتعليم والتوظيف وتقديم الخدمات التي تعزز مفهوم العمل الاجتماعي التكافلي الإنساني الاصلاحي، بالإضافة إلى مد جسور التعاون مع العديد من الجهات الحكومة والأهلية لتحقيق أكبر نفع للفئات المستفيدة من اللجنة.

وأشار إلى أن إلى أن اللجنة مستمرة في كثير من مشاريعها التنموية والاستثمارية والتنوع فيها وتمويل البرامج التدريبية والتعليمية في مجالات الحاسب الآلي واللغة الانجليزية، والتسويقية للأسر المنتجة المستفيدة منها.

وفي ختام اللقاء أعرب أمين عام اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” عن شكره وتقديره للجنة تراحم مكة ومنسوبيها على الجهود المبذولة ومساعيها الصادقة في دعم الفئات المستفيدة منها، مثمنا للدولة جهودها الجبارة ودعمها اللامحدود للسجناء وذويهم والعمل على إعادتهم كأفراد ومواطنين صالحين لمجتمعهم.