” الحصيني ” يحذر من أجواء باردة تخيم على أجزاء من المملكة

نايف السالم(صدى):

كشف خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني ،عن توقعاته بأجواء باردة تخيم على المناطق الشمالية والوسطى وشمال المنطقة الشرقية في صباح يوم غد الأحد .

وأوضح ” الحصيني ” تفاصيل حالة الطقس عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” المتوقع بإذن الله اجواء باردة صباحاً معتدلة نهاراً غداً الأحد على الشمالية والوسطى وشمال الشرقية ملابس شتوية ثقيلة ” .

وتابع خبير الطقس قائلًا ” المدينة النبوية والشرقية ونجران والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية ملابس شتوية متوسطة .. باقي المناطق ملابس ربيعية ” .