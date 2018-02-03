” الحصيني ” يحذر من أجواء باردة تخيم على أجزاء من المملكة
كشف خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني ،عن توقعاته بأجواء باردة تخيم على المناطق الشمالية والوسطى وشمال المنطقة الشرقية في صباح يوم غد الأحد .
وأوضح ” الحصيني ” تفاصيل حالة الطقس عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” المتوقع بإذن الله اجواء باردة صباحاً معتدلة نهاراً غداً الأحد على الشمالية والوسطى وشمال الشرقية ملابس شتوية ثقيلة ” .
وتابع خبير الطقس قائلًا ” المدينة النبوية والشرقية ونجران والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية ملابس شتوية متوسطة .. باقي المناطق ملابس ربيعية ” .
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