بالصور.. خريجي المعهد العلمي بالمندق لعام 1403 هـ يلتقون بمديرهم
في ليلة الوفاء لأهل الوفاء والتقدير أقام طلاب المعهد العلمي بمحافظة المندق خريجي عام ١٤٠٣هـ وهم كل من الأساتذة عيدان صالح الدياني الزهراني وعبدالله سعيد سعدالله وصالح بن ملهي ومسفر جمعان وعبدالله عمر وعلي الحريبي وأحمد عطيه الشغاغة ومحمد أحمد معيض بزيارة لمديرهم الفاضل في تلك الفترة الشيخ عبدالرحمن بن عمير ضمن فعاليات لقاءتهم الشهرية المعتادة والممتدة منذ خمس سنوات في جلسة سمر ضافية تخللها تبادل الذكريات الجميلة والمواقف الصادقة كما قدمت الهدايا التذكارية للمربي القدير .
اترك تعليقاً