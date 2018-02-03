بالصور.. خريجي المعهد العلمي بالمندق لعام 1403 هـ يلتقون بمديرهم

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

في ليلة الوفاء لأهل الوفاء والتقدير أقام طلاب المعهد العلمي بمحافظة المندق خريجي عام ١٤٠٣هـ وهم كل من الأساتذة عيدان صالح الدياني الزهراني وعبدالله سعيد سعدالله وصالح بن ملهي ومسفر جمعان وعبدالله عمر وعلي الحريبي وأحمد عطيه الشغاغة ومحمد أحمد معيض بزيارة لمديرهم الفاضل في تلك الفترة الشيخ عبدالرحمن بن عمير ضمن فعاليات لقاءتهم الشهرية المعتادة والممتدة منذ خمس سنوات في جلسة سمر ضافية تخللها تبادل الذكريات الجميلة والمواقف الصادقة كما قدمت الهدايا التذكارية للمربي القدير .