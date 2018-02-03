التشكيل النهائي للفتح والاتفاق في لقاء اليوم

نواف السالم(صدى):

انتهت إدارة كلًا من نادي الفتح والاتفاق ، من تحديد التشكيل النهائي للاعبين في القائمة الأساسية والاحتياطية من المشاركين في لقاء مساء اليوم السبت ، ضمن الجولة الـ20 من دوري المحترفين .

ويشارك في المباراة من الفريق الأساسي للاتفاق ، كل من رايس مبولحي كحارس مرمى ، واللاعبين أحمد إبراهيم خلف ومحمد مرزوق الكويكبي وفيليب كيش وأحمد الشيخ وليبان عبدي ، بالإضافة إلى حسين السيد وسعد آل خيري ومحمد الصيعري وأحمد الحبيب وحامد الغامدي .

ومن الاحتياطي يشارك حارس المرمى أحمد الكسار وعمر السنين وأسامة الخلف وحسن الحبيب وأسامة السليم وعبدالرحمن العبود ، بالإضافة إلى إبراهيم محنشي وسعد السلولي وفخر الدين بن يوسف .

فيما يشارك في قائمة الفتح الأساسية حارس المرمى علي المزيدي واللاعبين عبدالعزيز مجرشي وأحمد شراحيلي ومحمد عبدالشافي وجواو بيدرو ومحمد أمان ، بالإضافة إلى عبدالقادر الوسلاتي وإبراهيم الشنيحي وعلي الزقمان محمد المجحد وساندرو مانويل .

وفي قائمة البدلاء يشارك حارس المرمى عبدالله العويشير واللاعبين أحمد الناظري وعبدالله مبارك الدوسري ومنذر النخلي وعبدالله العمار ، بالإضافة إلى محمد السعيد وسلطان المديرس وعلي الحسن وعبدالله اليوسف .