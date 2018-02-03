700 فرصة عمل جديدة لشباب الأحساء

فاطمة المالكي(صدى):

تنظّم الشركة العالمية للصناعات البحرية والأكاديمية البحرية الوطنية بالتعاون مع إدارة التدريب وتوطين الوظائف بغرفة الأحساء والمعهد الوطني للتدريب الصناعي بالأحساء (NITI)، يوم غد الاحد لقاءًا وظيفيًا، يستمر 10 أيام، لطرح (700) فرصة عمل جديدة للشباب السعودي، وذلك من خلال برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف،وذلك بمقر المعهد الوطني للتدريب الصناعي بالأحساء.

وتمتد الفترة التدريبية لتلك الوظائف لمدة 24 شهرًا، في تخصصات فني لحام، وفني ميكانيكا، وفني كهرباء، وفني أنابيب وفني آلات دقيقة.

وتتضمن شروط التقديم، الحصول على الشهادة الثانوية بنسبة 75% ونسبة القدرات 65% وألا يتجاوز عمر المتقدم ٢٤ عامًا، وألا يكون قد سبق الحصول على دعم من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، فيما يحصل المتدّرب طوال فترة تدريبه على مكافأة شهرية قدرها ٣٠٠٠ ريال وتأمين طبي مع توفير السكن، على أن يكون مقر العمل بعد التخرج في رأس الخير.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات والبرامج التدريبية والتوظيفية التي تتعاون الغرفة في تنظيمها وتنفيذها وفقًا لخطة طموحة تعمل على تقديم خدمات التدريب والتأهيل للشباب السعوديين من أبناء وبنات الأحساء ورفع تنافسيتهم وتوظيفهم في القطاع الخاص بما يدعم برامج وخطط توظيف الشباب السعودي بمنشآت القطاع الخاص.