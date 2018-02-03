بالفيديو.. شيرين لنوال الكويتية ” السنة الجاية هنعمل ذا فويس مع بعض “
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لموقف طريف للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب وهي تٌطيب خاطر الفنانة نوال الكويتية عقب خروجها من لجنة تحكيم ذا فويس وعودة احلام مرة أخرى ، خلال حفلهما سوياً بالكويت .
وقالت نوال بالفيديو ” أنا بحب الغناء مع شيرين برتاح معها ” ، لترد عليها شيرين ” أنتي مع شعبك إللي بيحبك أنا ضيوف .. وتابعت ضاحكة ” هنعمل أنا وياكي السنة الجاية ذا فويس مع بعض ” .
فيما قالت نوال وهي تضحك ” أوك بس مع محطة تانية “.
. #شيرين_عبدالوهاب ل نوال هنعمل انا وياكي السنه الجايه #ذا_فويس مع بعض . . . #فوز_الفهد #حليمه_بولند #فرح_الهادي #الكويت #احلام_الشامسي #تركيا #هنادي_الكندري #افنان_الباتل #السعوديه #خلود_امين #خلودي #خلود_الصغيرة #حلا_الترك #لندن #جده #شوجي #سعد_المجرد #هيا_عبدالسلام #مي_العيدان #بلقيس_فتحي #المودل_روز #شوق_الهادي
اترك تعليقاً