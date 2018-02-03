بالفيديو.. شيرين لنوال الكويتية ” السنة الجاية هنعمل ذا فويس مع بعض “

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لموقف طريف للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب وهي تٌطيب خاطر الفنانة نوال الكويتية عقب خروجها من لجنة تحكيم ذا فويس وعودة احلام مرة أخرى ، خلال حفلهما سوياً بالكويت .

وقالت نوال بالفيديو ” أنا بحب الغناء مع شيرين برتاح معها ” ، لترد عليها شيرين ” أنتي مع شعبك إللي بيحبك أنا ضيوف .. وتابعت ضاحكة ” هنعمل أنا وياكي السنة الجاية ذا فويس مع بعض ” .

فيما قالت نوال وهي تضحك ” أوك بس مع محطة تانية “.