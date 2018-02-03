طلب إحاطة لرئيس الوزراء المصري حول بيع 4 دواجن بـ 50 جنيها

القاهرة(صدى):

قال النائب المصري خالد أبو طالب، إنه سيتقدم بطلب إحاطة غدا الأحد، لرئيس الوزراء ووزراء الصحة والزراعة والتموين بشأن مدى صلاحية بيع 4 دواجن بـ50 جنيها للاستهلاك الآدمى، والتى تباع على عربات متوافرة فى أنحاء الجمهورية وأسباب بيعها بأسعار مخفضة والهدف من وراء ذلك.

وأكد أبو طالب، أن هناك أشخاصا قاموا بشراء هذه الدواجن، وقال لهم البائعون إن مدة صلاحيتها شهر فقط، ومدى صحة أنها دواجن ميتة.

كما تساءل أيضا عضو مجلس النواب عن الدواجن التى يتم بيعها فى المجمعات الاستهلاكية، حيث يباع الكيلو فيها بـ15 جنيها، الأمر الذى يثير العديد من التساؤلات حول مدى صلاحية هذه الدواجن.