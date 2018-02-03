وزير البيئة يضع حجر الأساس لمرفأ الصيادين الحرفيين بالليث

سعيد العجل(صدى):

وضع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي حجر الأساس لمرفأ الصيادين الحرفيين بالليث الذي وقعت الوزارة مؤخراً عقد تنفيذه مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة.

ويتكون مشروع المرفأ الذي يتجاوز عقد تنفيذه 35 مليون ريال ومدته 20 شهراً ، خمس أرصفة عائمة تستوعب 236 قارب صيد صغيره يتراوح طولها بين 7 و11متر وعمل حماية صخرية بمنسوب 2.5 متر وعمل تجريف بحري وردم وجدار ساند لخدمات الشحن والتفريغ ومنزلق لصيانة القوارب وتبلغ مساحة رصيف الخدمات والمساحات الاسفلتية 23.000 متر مربع ويحتوى على سور أمني خارجي مع بوابة ، بالإضافة إلى محطة وقود مكونة من خزانين للديزل تحت الأرض بسعة 45.400 لتر للحزان الواحد ، وخزانين للبنزين تحت الأرض بسعة 75.700 لتر للخزان الواحد، لخدمة صيادين المحافظة.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه التفقدية للمحافظة الليث اليوم ، حيث دشن المهندس الفضلي حملة المشروع الوطني الكشفي لحماية البيئة ونظافتها.

إثر ذلك قام المهندس الفضلي بالوقوف على محطة تحلية المياه في الليث التي تنتج 6500 م3 يومياً، إضافة إلى زيارة مواقع المنتزهات التي تنوي الوزارة الإعلان عنها، وموقع العين الحارة.

عقب ذلك شارك معالي وزير البيئة والمياه والزراعة أهالي المحافظة في حملة التشجير ضمن مبادرة الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة مكة المكرمة بمنتزه(غمقه البري ) ، وتدخل في نطاق مبادرات الوزارة لزراعة 4 ملايين شجرة حتى 2020 م، وامتداد لحملات التشجير السابقة في منطقة مكة المكرمة الذي تستهدف الوزارة من خلالها لزراعة 1500 شجرة في المرحلة الأولى للمساهمة في تحقيق أهداف المبادرة وجعل المملكة خضراء.

كما وقف معاليه على سد وادي حلي الذي وجهت الوزارة بفتح التصريف لصالح المزارعين مؤخراً بالإضافة لاطلاعه على محطة تنقية المياه بالسد، ووقف المهندس الفضلي على موقع متنزه وادي حلي الوطني حيث قام بزيارات على مزارع المانجو بمركز حلي والقوز.