” تويتر ” يشتعل بمطالب عودة ” طاش ما طاش ” ..ومواطنون: القصبي والسدحان أفضل ثنائي

نورة الشهري(صدى):

اشتعلت منصة ” تويتر ” ، اليوم السبت، مطالبة بعودة كلا من الفنان ناصر القصبي وعبد الله السدحان مرة أخرى إلى ساحة الدراما بمسلسل طاش ماطاش.

ودشن النشطاء هاشتاق ” اشتقنا للقصبي والسدحان ” ، الذي شهد عدد من التغريدات المحبة لكلا من الفنانين بطلا مسلسل طاش ماطاش.

وفي هذا السياق ترصد ” صدى ” أبرز التغريدات عبر الهاشتاق المطالبة بعودة القصبي والسدحان.

قال مشعل الزاهد موجهًا حديثه للقصبي والسدحان: ” نتمنى ان تعودا للساحة على العز والأخوة ولا تجعلا كائناً من كان يفرقكما عودوا عودوا “.

وتابع تركي المطيري: ” أفضل ثنائي في عالم الفن والكوميديا ” ، بينما غردت ملاك: ” نبي نفس شخصيات طاش ماطاش نبي ابو هزار وابو نزار وسعيدان وعليان تكفون”.

وقال محمد الهاجري: ” حقيقه ثنائي جميل جدًا اتحفونا وامتعونا طول تلك الفتره”، بينما أضاف نواف: ” تربينا على مسلسلات القصبي والسدحان عشقناهم كما لو كانوا من اهلنا اتمنى رجعتهم لو حلقة ابو هزار ونزار “.

وغردت لارا: ” لاتقلبووون المواجع مستحيل أحد يوصل لمحبتهم ولنجاحاتهم بالسعودية”، وأضافت خلود: ” اي والله اشتقنا لهم هم وطارق وهياء من بعدهم ماعاد التلفزيون لوهه ذاك الاهتمام “.