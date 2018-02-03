” الفيفا ” : ” الاتحاد ” لا يمكنه تسجيل لاعبين إلا بعد انتهاء الموسم

نواف السالم(صدى):

تحاول إدارة نادي الإتحاد، إيجاد ثغرة تستطيع من خلالها تسجيل عدد من اللاعبين بالفريق الكروي الأول ” المواليد – الهواة ” ، وذلك بعد أن تم إغلاق سوق الانتقالات الشتوية مساء الأربعاء الماضي، والتي تنتهي معها عقوبة النادي بمنعه من التسجيل.

حيث كشفت مصادر من داخل الإتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفيا ” ، عن أن نادي الإتحاد قد استوفى عقوبته كاملة، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية و الشتوية، فيما لفتت المصادر إلى أنه بالرغم من ذلك، لا يمكنه التسجيل حتى بعد إغلاق فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

يذكر أنه قد صدر حكماً لصالح المهاجم الاسترالي ” جيمس ترويسي ” ، وذلك بتغريم الإتحاد وحرمانه من التسجيل لفترتين خلال الموسم الرياضي الحالي.