6 طرق تعزيز الكولاجين لبشرة شابة

أماني الغامدي(صدى):

يعتبر الكولاجين بروتين الجسم الذي يحفظ للبشرة شبابها. وعندما يتوافر للجسم القدر الكافي من الكولاجين، يصبح الجلد متماسكاً وليناً وناعماً. من ناحية أخرى، فإن نقص الكولاجين يسلب من البشرة بريقها، لتبدو متعرجة ومتجعدة، وفقاً لموقع ” Care2 ” المعني بشؤون الصحة والبيئة.

ويبدأ فقدان الكولاجين في منتصف العشرينيات من العمر، ويستمر في التناقص كلما تقدم العمر بالإنسان.

لسوء الحظ، فإن الجسم لا ينتج الكولاجين، لذلك يجب الحصول عليه من النظام الغذائي. لكن قبل أن يتم عمل تغييرات في النظام الغذائي لتعزيز الكولاجين، لا بد من معرفة أسباب تناقص الكولاجين في الجسم فيما يلي:

– التدخين: فالمواد الكيميائية في دخان التبغ تدمر الكولاجين.

– أشعة الشمس: رغم أن التعرض باعتدال لأشعة الشمس يعتبر أمراً جيداً بالنسبة لصحة البشرة، إلا أن التعرض الزائد يمكن أن يلحق الضرر بها.

– المبالغة في تناول السكريات: يمكن للسكر أن يسبب الشيخوخة بأسرع من المعتاد طبيعياً، وذلك لأنه يدمر الكولاجين.

– الإجهاد والالتهابات: يتسبب الإجهاد في تسريع نشاط الجذور الشاردة، وهي الذرات أو الجزيئات التي تحمل إلكترونات غير مزدوجة، وهي شديدة التفاعل، قادرة على الدخول في سلسلة من التفاعلات السريعة، التي تسبب الخلل للجزيئات السليمة. كما أن الالتهابات تقلل من مخزون الكولاجين.

– مشاكل الغدة الدرقية: عندما يضطرب أداء الغدة الدرقية يمكن أن تعوق عمل الكولاجين.

– الشيخوخة: عندما يبلغ الإنسان سن الـ80، يفقد 4 أضعاف كمية الكولاجين التي كانت موجودة في جسمه خلال العشرينات من عمره.

ومن العوامل الأخرى التي قد تتداخل مع معدلات الكولاجين، تناول الأطعمة المصنعة، الإفراط في جهد العمل، التعرض للإشعاع، تناول الكثير من الكحوليات، الإصابة بالجفاف، ونقص التغذية.

ومن أجل الحفاظ على بشرة شابة ونابضة بالحياة، يجب مراعاة الأمور التالية:

1. شرب مرق العظام

يعد مرق العظام من أفضل مصادر الكولاجين، وذلك لأن عظام الحيوان تحتوي على الكولاجين، الذي ينتقل إلى المرق عند الطهي.

ولا تقتصر فائدة تناول مرق العظام للحفاظ على البشرة، بل يمكن أيضاً أن تؤدي لشفاء المفاصل والعضلات، والحد من الالتهابات. ولكن عند اللجوء إلى مرق العظام يجب التأكد من أنها عظام حيوانات تتغذى على العشب.

2. الجينسنغ

يحتوي الجينسنغ على مضادات أكسدة قوية ويمتاز بخصائص مضادة للالتهابات. وتبين البحوث أن استخدام هذه العشبة يمكن أن يساعد على زيادة إنتاج الكولاجين.

كما يمكن إضافة الجينسنغ إلى الشاي أو تناول المكملات الغذائية التي تحتوي عليه.

3. الصبار

من المعروف أن طعم الصبار قد لا يكون ممتعاً، إلا أنه يمكن أن يصنع العجائب للبشرة.

فوفقاً للأبحاث العلمية، يمكن لتناول الصبار عن طريق الفم أو استخدامه موضعياً على الجلد أن يزيد من الكولاجين في الجسم. وذكرت الدراسات التي أجريت في هذا الشأن، أن تناول المكملات الغذائية المحتوية على الصبار يمكن أن يحسن صحة الجلد.

4. الخضراوات

تناول السبانخ، والبروكلي والقرنبيط بانتظام يمكن أن يعزز إنتاج الكولاجين، لأن هذه الخضراوات تحتوي على فيتامين C و A.

يمكن أيضاً إضافة الكزبرة إلى النظام الغذائي، لأنها مصدر جيد لفيتامين C. إضافة إلى ذلك، فإنها تحتوي على حمض linoleic الذي ثبت أنه يتميز بخصائص قوية لمكافحة الشيخوخة.

5. العلاج بالليزر

وفقاً للدراسات العلمية، فإن استخدام الضوء الأحمر المنخفض لليزر، يمكن أن يعزز الكولاجين ويؤدي إلى تقليل التجاعيد على البشرة. وتتميز هذه الوسيلة بأنها تسهم أيضاً في تقليل الالتهابات، وموت الخلايا، وكلاهما يساعد على الحفاظ على شباب البشرة.

6. فيتامين C

إن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C يمكن أن يساعد في تعزيز إنتاج الكولاجين. لذا يجب تناول الكثير من الفواكه والخضراوات للحصول على ما يكفي من الفيتامين C.