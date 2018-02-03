الريال يتمنى مواصلة الانتصارات في مواجهة ليفانتي

نواف السالم(صدى):

يواجه ريال مدريد، اليوم السبت، نظيره ليفانتي، في إطار الجولة الـ 22 من مسابقة الدوري الإسباني، في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً على ملعب سيوتات دي فالنسيا.

ويسعى اليرال عبر مباراة اليوم، إلى العودة مجددًا لطريق الانتصارات، أمام ليفانتي، ويدخل المباراة بروح معنوية مرتفعة عقب تحقيق الانتصار في أخر مبارتين له أمام فالنسيا ولاكورونيا.

ويحتل ريال مدريد المركز الرابع ببرصيد 38 نقطة مع تبقى مباراة مؤجلة مع فريق ليجانيس، متأخرًا بفارق 19 نقطة عن برشلونة صاحب الصدارة برصيد 57 نقطة.