اليوم..أدبي الشمالية يكرم الفائزين في مسابقة فرسان القراءة
أعلن النادي الأدبي الثقافي بالحدود الشمالية، اليوم السبت، عن أسماء الفائزين في مسابقة فرسان القراءة الأولى.
وقال النادي عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، إنه سيتم تكريم الفائزين بعد مغرب اليوم، في عرعر مول، في الصالون الثقافي المصاحب لمعرض الكتاب الخيري الأول.
وجاءت النتيجة كالتالي:
الأول – عبدالله خلف العنزي
الأول مكرر – البراء شوقي عباد
الثالث – عبدالرحمن محمد منيان العنزي
الرابع – عمر أحمد حجازي
الرابع مكرر – مهنا مضحي مهنا العنزي
السادس – أمير إبراهيم داود
السادس مكرر – زياد محمد هشام
السادس مكرر – يوسف محمدعبدالفتاح المجدوب
التاسع -نواف مجاوب عقيلي الأشجعي
العاشر – محمد أحمد عبداللطيف السلمان
العاشر مكرر – أحمد أشرف عبدالفتاح
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