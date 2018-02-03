اليوم..أدبي الشمالية يكرم الفائزين في مسابقة فرسان القراءة

بندر العنزي(صدى):

أعلن النادي الأدبي الثقافي بالحدود الشمالية، اليوم السبت، عن أسماء الفائزين في مسابقة فرسان القراءة الأولى.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، إنه سيتم تكريم الفائزين بعد مغرب اليوم، في عرعر مول، في الصالون الثقافي المصاحب لمعرض الكتاب الخيري الأول.

وجاءت النتيجة كالتالي:

الأول – عبدالله خلف العنزي

الأول مكرر – البراء شوقي عباد

الثالث – عبدالرحمن محمد منيان العنزي

الرابع – عمر أحمد حجازي

الرابع مكرر – مهنا مضحي مهنا العنزي

السادس – أمير إبراهيم داود

السادس مكرر – زياد محمد هشام

السادس مكرر – يوسف محمدعبدالفتاح المجدوب

التاسع -نواف مجاوب عقيلي الأشجعي

العاشر – محمد أحمد عبداللطيف السلمان

العاشر مكرر – أحمد أشرف عبدالفتاح