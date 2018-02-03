  • السبت 3

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. اليوم..أدبي الشمالية يكرم الفائزين في مسابقة فرسان القراءة

اليوم..أدبي الشمالية يكرم الفائزين في مسابقة فرسان القراءة

اليوم..أدبي الشمالية يكرم الفائزين في مسابقة فرسان القراءة
بندر العنزي(صدى):

أعلن النادي الأدبي الثقافي بالحدود الشمالية، اليوم السبت، عن أسماء الفائزين في مسابقة فرسان القراءة الأولى.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، إنه سيتم تكريم الفائزين بعد مغرب اليوم، في عرعر مول، في الصالون الثقافي المصاحب لمعرض الكتاب الخيري الأول.
وجاءت النتيجة كالتالي:

الأول – عبدالله خلف العنزي
الأول مكرر – البراء شوقي عباد

الثالث – عبدالرحمن محمد منيان العنزي

الرابع – عمر أحمد حجازي
الرابع مكرر – مهنا مضحي مهنا العنزي

السادس – أمير إبراهيم داود
السادس مكرر – زياد محمد هشام
السادس مكرر – يوسف محمدعبدالفتاح المجدوب

التاسع -نواف مجاوب عقيلي الأشجعي

العاشر – محمد أحمد عبداللطيف السلمان
العاشر مكرر – أحمد أشرف عبدالفتاح


الوسوم:,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *