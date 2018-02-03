” البيئة ” تعلن إصابة واحدة بإنفلونزا الطيور H5N8 في القصيم
كشف الإيجاز اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة عن حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8 , حيث تم تسجيل إصابة واحدة في المملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في منطقة القصيم.
وبينت الوزارة أن عدد العينات التي تم جمعها منذ بداية الانتشار بلغ 5394 عينة جمعت من جميع مناطق المملكة، وجاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 120حالة إيجابية، وتم التخلص من 2042 طيراً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
كما أوضحت الوزارة أن عدد البلاغات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلاغ واحد، فيما بلغت عدد الاستفسارات 9 استفساراً، وستستمر الحملات التوعوية والاستقصائية في مناطق المملكة كافة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.
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