4 حالات يكون فيها ” البروتين ” ضارا على الجسم

متابعات(صدى):

يظن البعض أن تناول البروتينات، هو وسيلة كافية؛ لحل جميع مشاكلهم الصحية؛ لذا يفرطون في تناولها ولا يعلمون أن ذلك قد يعود عليهم، بنتائج عكسية، لذا يُقدم ” صدى ” بعض الأضرار التي يمكن أن تنتج عن تناول البروتينات بكثرة.

بدابة، تُعد ” البروتينات ” من العوامل التي تشكل عبء على الكليتين والكبد، خاصة أنه المسئول عن تحويل النشادر من مواد سامة إلى غير سامة، ويحدث ذلك في حالة زيادتها عن حاجة الجسم لها، كذلك يجب عليك ضرورة الموازنة بين البروتين النباتي والحيواني؛ وذلك لضمان الحصول على كل العناصر الغذائية اللازمة للجسم.

وتجنبًا للمخاطر التي يمكن أن تسببها الافراط في تناول ” البروتينات ” ، ينصح بتناول مقدار 0.8 جرام، لكل كيلو جرام من وزن الجسم المثالي، ويجدر الإشارة أيضًا أنها تمثل عبء كبير على الأشخاص المعرضين للإصابة بالأورام السرطانية، كما تتسبب في تجميع السموم في الجسم وتظهر على هيئة ” دمامل ” خاصة عند الأطفال.