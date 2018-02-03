بعد تعافيه.. ديمبلي يشارك في التدريبات الجماعية لبرشلونة

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر، اليوم السبت، عن مشاركة الفرنسي عثمان ديمبلي، في تدريبات برشلونة التي خاضها الفريق ظهر اليوم؛ استعدادًا لملاقاة إسبانيول في الجولة الـ 22 من مسابقة الدوري الإسباني.

وشارك ديمبلي مع الفريق الكتالوني في التدريبات، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة ريال سوسيداد في الجولة الـ 19 من المسابقة.

يجدر الإشارة إلى أن ديمبلي تغيب عن مواجهات هامة خلال الفترة الماضية على رأسها مواجهتى إسبانيول ذهابا وإيابا وفالنسيا فى كأس الملك، وريال بيتيس، ديبورتيفوو ألافيس، فى الدورى الإسبانى.