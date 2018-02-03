  • السبت 3

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. سوسن الشاعر: كل محاولات قطر فشلت رغم أن الحل قريب جدا

سوسن الشاعر: كل محاولات قطر فشلت رغم أن الحل قريب جدا

سوسن الشاعر: كل محاولات قطر فشلت رغم أن الحل قريب جدا
طلال الضوي(صدى):

أشارت الإعلامية البحرينية، سوسن الشاعر، اليوم السبت، إلى فشل كافة محاولات النظام القطري؛ لإنهاء أزمتها دون التوقف عن دعم الإرهاب والالتزام بمطالب الدول المقاطعة.

وقالت ” الشاعر ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” كل المحاولات فشلت و كل الطرق سدت و قطعت قطر ملايين الكيلومترات و صرفت مليارات الدولارات لتلتف على الطريق الاسهل و الاقرب و ذهبت كلها هباء منثورا رغم ان الحل قريب جدًا ” .

وجاءت تغريدة ” الشاعر ” تعليقًا على ما نشره وزير الشئون الخارجية لدولة الإمارات أنور قرقاش، اليوم، عبر حسابه على ” تويتر ” ، حيث قال: ” منطق المرتبك الغريب والأعوج يقول للقوى الكبرى إغصبوا جيراني الأكبر الذين تضرروا من سياساتي أن يصالحوني دون أن أغيّر توجهي أو أتغير ” .


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *