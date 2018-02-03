سوسن الشاعر: كل محاولات قطر فشلت رغم أن الحل قريب جدا
أشارت الإعلامية البحرينية، سوسن الشاعر، اليوم السبت، إلى فشل كافة محاولات النظام القطري؛ لإنهاء أزمتها دون التوقف عن دعم الإرهاب والالتزام بمطالب الدول المقاطعة.
وقالت ” الشاعر ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” كل المحاولات فشلت و كل الطرق سدت و قطعت قطر ملايين الكيلومترات و صرفت مليارات الدولارات لتلتف على الطريق الاسهل و الاقرب و ذهبت كلها هباء منثورا رغم ان الحل قريب جدًا ” .
وجاءت تغريدة ” الشاعر ” تعليقًا على ما نشره وزير الشئون الخارجية لدولة الإمارات أنور قرقاش، اليوم، عبر حسابه على ” تويتر ” ، حيث قال: ” منطق المرتبك الغريب والأعوج يقول للقوى الكبرى إغصبوا جيراني الأكبر الذين تضرروا من سياساتي أن يصالحوني دون أن أغيّر توجهي أو أتغير ” .
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