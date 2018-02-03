وظائف شاغرة للجنسين بـ ” جامعة الملك خالد “

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الملك خالد عن حاجتها لشغل عدة وظائف أكاديمية شاغرة بها، والمشغولة بغير السعوديين، وذلك للعام الجامعي 1439-1440هـ ، وذلك طبقاً للشروط التالية:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن تكون شهادة الدكتوراه ” وقرار الترقية للمتقدمين على درجة أستاذ مشارك أو أستاذ” من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.

– أن يكون تخصص الدكتوراة امتداداً لتخصص البكالوريوس والماجستير.

– اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات التي تجريها الأقسام العلمية، وتقديم محاضرة علمية للمرشحين النهائيين .

أما عن وظائف ” أستاذ مساعد ” ، فيشترط في المتقدمين لها ما يلي:

أولاً: أن يكون المتقدم حاصلاً على الدرجات العلمية من خلال الدراسة بالانتظام الكامل والإقامة في بلد الدراسة، وأن لا يكون بالانتساب أو المراسلة أو التعليم عن بعد ونحوها.

ثانياً: إحضار ما يثبت القدرة على التدريس باللغة الانجليزية، إذا كان المتقدم خريجاً من جامعة لغة الدراسة بها غير الإنجليزية، وذلك تبعاً لما يلي:

– للمتقدمين على وظائف برامج اللغات والترجمة بما لا يقل عن درجة (550) في اختبار TOEFL أو (6.5) في اختبار IELTS .

– وللمتقدمين على البرامج الأخرى التي تقدمها الجامعة باللغة الإنجليزية (التخصصات الصحية , العلوم , العلوم الإدارية والمالية , الهندسة , الحاسب)، بما لا يقل عن درجة (500) في اختبار TOEFL أو (6.0) في اختبار IELTS.