وظائف شاغرة للجنسين بـ ” جامعة الملك خالد “
أعلنت جامعة الملك خالد عن حاجتها لشغل عدة وظائف أكاديمية شاغرة بها، والمشغولة بغير السعوديين، وذلك للعام الجامعي 1439-1440هـ ، وذلك طبقاً للشروط التالية:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– أن تكون شهادة الدكتوراه ” وقرار الترقية للمتقدمين على درجة أستاذ مشارك أو أستاذ” من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.
– أن يكون تخصص الدكتوراة امتداداً لتخصص البكالوريوس والماجستير.
– اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات التي تجريها الأقسام العلمية، وتقديم محاضرة علمية للمرشحين النهائيين .
أما عن وظائف ” أستاذ مساعد ” ، فيشترط في المتقدمين لها ما يلي:
أولاً: أن يكون المتقدم حاصلاً على الدرجات العلمية من خلال الدراسة بالانتظام الكامل والإقامة في بلد الدراسة، وأن لا يكون بالانتساب أو المراسلة أو التعليم عن بعد ونحوها.
ثانياً: إحضار ما يثبت القدرة على التدريس باللغة الانجليزية، إذا كان المتقدم خريجاً من جامعة لغة الدراسة بها غير الإنجليزية، وذلك تبعاً لما يلي:
– للمتقدمين على وظائف برامج اللغات والترجمة بما لا يقل عن درجة (550) في اختبار TOEFL أو (6.5) في اختبار IELTS .
– وللمتقدمين على البرامج الأخرى التي تقدمها الجامعة باللغة الإنجليزية (التخصصات الصحية , العلوم , العلوم الإدارية والمالية , الهندسة , الحاسب)، بما لا يقل عن درجة (500) في اختبار TOEFL أو (6.0) في اختبار IELTS.
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