” التركي القابضة ” توفر وظائف شاغرة بمختلف التخصصات

أعلنت ” مجموعة التركي القابضة ” عبر موقعها الإلكتروني، عن توافر فرص وظيفية للرجال و النساء في عدة تخصصات، وذلك تبعاً لما يلي:

Endeavor MD

Security Manager – مدير الإمن (Saudi Only)

Supply Chain ERP Administrator – مسؤول سلسلة التوريد ( ٍSaudi Only)

Sales Representative – مندوب مبيعات

HR Manager – مدير الموارد البشرية ( Saudi Only )

Accountant – محاسب ( Saudi Only )

Collector – محصل ( Saudi Female Only )

Accountant – محاسب ( Saudi Female Only )

Sales Executive – مسؤول مبيعات تنفيذي

Operation Manager – مدير العمليات

وذلك على أن يتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، من خلال الرابط التالي: هنا .