” التركي القابضة ” توفر وظائف شاغرة بمختلف التخصصات
أعلنت ” مجموعة التركي القابضة ” عبر موقعها الإلكتروني، عن توافر فرص وظيفية للرجال و النساء في عدة تخصصات، وذلك تبعاً لما يلي:
Endeavor MD
Security Manager – مدير الإمن (Saudi Only)
Supply Chain ERP Administrator – مسؤول سلسلة التوريد ( ٍSaudi Only)
Sales Representative – مندوب مبيعات
HR Manager – مدير الموارد البشرية ( Saudi Only )
Accountant – محاسب ( Saudi Only )
Collector – محصل ( Saudi Female Only )
Accountant – محاسب ( Saudi Female Only )
Sales Executive – مسؤول مبيعات تنفيذي
Operation Manager – مدير العمليات
وذلك على أن يتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، من خلال الرابط التالي: هنا .
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