وظائف هندسية وفنية شاغرة لدى شركة هاليبورتون

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة هاليبورتون ” Halliburton ” المتخصصة في مجال صناعة الطاقة، باب التقديم لعدد من الوظائف الهندسية والفنية الشاغرة، منذ الخميس الماضي 1 فبراير على موقعها الإلكتروني.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعددٍ من مشاريعها في محافظة الخبر.

وأشارت إلى أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس عمليات.

– مهندس حقل- الأداء والتسجيل.

– مشرف أول موقع.

– مهندس أول.

وأضافت الشركة، أنّه على من يرغب في التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى زيارة الموقع على الرابط التالي هنا .