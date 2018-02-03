” كافاني ” يكشف عن رغبته في الاعتزال من صفوف فريق أوروغوياني

نواف السالم(صدى):

كشف مهاجم باريس سان جيرمان إدينسون كافاني،عن رغبته في تحقيق لقب كأس ليبرتادوريس، مع أحد أندية بلاده في أوروغواي.

وقال ” كافاني” : ” سيكون تحدٍ جميل جداً بالنسبة لي، أرغب في هذا الأمر لأنك ستلعب مع لاعبين لديهم نفس ثقافتك، ومع فريق من بلدك، وذلك يعني الكثير بالنسبة لي بعد كل تلك السنوات في الخارج”.، معربًا عن رغبته في اعتزال اللعب الاحترافي في صفوف فريق أوروغوياني، ولكنه لم يرد تحديد اسم نادٍ معين.

وأعتقد كافاني أن اللعب لفريق بلاده والدفاع عن ألوانه في أمريكا الجنوبية وأن تتمكن من الفوز معه بلقب ليبرتادوريس، سيكون أمراً مميزاً للغاية.