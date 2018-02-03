أمير مكة يستهل جولاته السنوية بمحافظة الطائف الإثنين المقبل

نايف السالم(صدى):

أعلنت إمارة منطقة مكة عن برنامج الجولات السنوية لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل في محافظات المنطقة، والتي يبدأها الاثنين المقبل.

وتشهد الجولات إطلاق ورش عمل؛ لبحث الفرص الاستثمارية في كل محافظة؛ من أجل تحفيز المستثمرين على المشاركة في مشاريع التنمية، بما يحقق استراتيجية المنطقة والتي تم تحديثها للتوافق مع رؤية المملكة 2030.

ويستهل الأمير جولاته بمحافظة الطائف؛ للوقوف ميدانيًا على مراحل الإنجاز وسير وتيرة العمل في مشروعات الطائف الجديد، وتشمل ” المطار الدولي الجديد، مدينة عكاظ، واحة التقنية، الضاحية السكنية، المدينة الصناعية، والمدينة الجامعية “.

حيث يتفقد أمير منطقة مكة المكرمة سير العمل في مشروع مطار الطائف الدولي الجديد الذي أنهت هيئة الطيران المدني تسليم موقعه للمستثمر الذي بدأ العمل على الأرض أواخر سبتمبر الماضي.

كما يتفقّد مدينة عكاظ، التي تُعتبر أحد مشاريع برنامج خادم الحرمين الشريفين للتراث الحضاري، والهادف لإثراء التجربة السياحية المتكاملة وتعزيز التراث الحضاري ضمن المشاريع المتاحة للمواطنين والزوار.

وخلال الزيارة يقف على مشروع ” واحة التقنية ” الذي بدأت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتنقية تنفيذه بإنشاء 600 قاعدة لمحطة توليد الطاقة بالخلايا الشمسية، وذلك ضمن مشروع ألواح الطاقة الشمسية.

ويطلع الأمير خالد الفيصل في الطائف الجديد أيضًا على آخر التطورات في المدينة الصناعية التي خصص لها 120 مليون ريال، موزعةً على أعمال البنية التحتية والمرحلة الأولى الواقعة على مساحة مليون كم2.

كما يزور المدينة الجامعية الواقعة في الطائف الجديد، والتي ستخدم قرابة 90 ألف طالب وطالبة، ويجري تنفيذها على مساحة تتجاوز 17 مليون م2، وفق رؤية هندسية عصرية تواكب أهداف رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني 2020.

وتتمثل المحطة الثانية في زيارة أحد مستشفيات محافظة الطائف؛ وذلك لتأسيس وتدشين مشاريع صحية بطاقة سريرية إجمالية تفوق 400 سرير، كما سيتم افتتاح مستشفيات الملك فيصل للولادة والأطفال، وأم الدوم، والمحاني، كما سيتمّ وضع حجر الأساس لمركز القلب والأورام بمستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف.

ويختتم الأمير خالد الفيصل برنامج اليوم الأول لزيارته للطائف، من خلال إطلاقه لأكاديمية الشعر العربي، التي أسس لها عام 1433هــ وتحتضنها جامعة الطائف، إضافة إلى أنه استحدث لها جائزة باسم “جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي”.