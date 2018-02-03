الحمامات الحرارية وتأثيراتها الإيجابية على الصحة

متابعات(صدى):

أكد عدد من الأطباء على التأثيرات الإيجابية للحمامات الحرارية على الصحة العامة للإنسان، لفوائده الكثيرة في علاج العديد من الأمراض.

وأوضح الأطباء أن هذه الحمامات المحتوية على الكبريت تساعد في تخفيف متاعب مرضى الروماتيزم والتهاب المفاصل، في حين تساعد الحمامات المحتوية على الملح في تخفيف متاعب مرضى الحساسية ومرضى الصدفية.

وأشاروا إلى أنه لا يجب أن تزيد مدة الحمام عن 20 إلى 30 دقيقة، حتى لا تتسبب الحرارة الشديدة في إجهاد الجسم، محذرين مرضى القلب من توخي الحذر واستشارة الطبيب المعالج قبل الذهاب إلى الحمامات الحرارية.