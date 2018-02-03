توقف إنتاج ” ميتسوبيشي لانسر ” رسميا خلال أشهر

طوكيو(صدى):

منذ وقف إنتاج لانسر إيفو في 2016 وقد تكاثرت الإشاعات حول إحالة موديل ميتسوبيشي لانسر القياسي للتقاعد في أي وقت.. ومع ذلك دخلنا على عام 2018 ولم يحدث ذلك بعد، ولكن يبدو أننا لن ننتظر طويلا الآن.

حيث أكدت مصادر في ميتسوبيشي على وقف إنتاج موديل لانسر رسميا في أغسطس القادم لمعظم أسواق العالم، ما عدا الأسواق الصينية والتايوانية والتي سيستمر إنتاج موديل 2017 فيهم لبعض الوقت.

ولا غرابة في وقف إنتاج السيارة، حيث انخفض الطلب عليها مؤخرا حول العالم.. ولا تتوقعوا طرح موديل بديل للانسر قريبا، إلا في حالة قرر تحالف نيسان-رينو، والذي استحوذ على ميتسوبيشي مؤخرا، صنع سيدان جديدة مشتركة بأربعة أبواب، وهو أمل تمسك به الرئيس التنفيذي لفرع ميتسوبيشي الأسترالي، مشيرا في تصريح أخير: “ نأمل في المدى المتوسط أو البعيد أن تتوفر فرص تسمح للتحالف بتوليد حلول من نوع ما لإعادة إحياء المبيعات في فئة سيارات الركاب بأربعة أبواب ” .