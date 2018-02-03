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الحوثيون يضعون شروط للسماح بإدخال البضائع

الحوثيون يضعون شروط للسماح بإدخال البضائع
فهمي محمد(صدى):

أعلنت مصادر يمنية، اليوم السبت، أن مليشيا الحوثي الإيرانية وضعت شرطًا لإدخال البضائع من المنافذ الجمركية ضمن مناطق سيطرتهمم.

وأوضحت المصادر أن الحوثيون وجهوا جميع المنافذ الجمركية بعدم السماح بإدخال أي بضائع إلا بعد أن يقوم ملّاكها بإيداع قيمتها في أحد البنوك العاملة في مناطق سيطرتهم.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5712 ] نشر منذ 51 دقيقة

مثل هذا الخبر يضن الناس أن الحوثي قوة لن تهزم خلاص افتحوا جبهة صنعاء واهزموا المجوس كل يوم تأخير ليس في صالح الشرعية ولا قوة التحالف العربي

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