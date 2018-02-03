الحوثيون يضعون شروط للسماح بإدخال البضائع

فهمي محمد(صدى):

أعلنت مصادر يمنية، اليوم السبت، أن مليشيا الحوثي الإيرانية وضعت شرطًا لإدخال البضائع من المنافذ الجمركية ضمن مناطق سيطرتهمم.

وأوضحت المصادر أن الحوثيون وجهوا جميع المنافذ الجمركية بعدم السماح بإدخال أي بضائع إلا بعد أن يقوم ملّاكها بإيداع قيمتها في أحد البنوك العاملة في مناطق سيطرتهم.