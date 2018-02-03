” هيومن رايتس ” تستنكر استخدام تركيا لـ ” القوة المميتة ” ضد السوريين النازحين

أنقرة(صدى):

استنكرت منظمة ” هيومن رايتس ووتش ” اليوم السبت، تركيا؛ وذلك بسب استخدامها ” القوة المميتة “، ضد النازحين السوريين الذين يحاولون العبور لأراضيها، حيث دعت ” أنقرة ” إلى وقف إعادتهم ” قسريًا ” وفتح الحدود أمامهم.

وأصدرت المنظمة بيان لها، قال فيه: ” رصاص حرس الحدود الأتراك، تسبب خلال الأشهر الأخيرة بمقتل 10 أشخاص ” ، كما جاء في بيانها أن حرس الحدود التركية المغلقة، مع سوريا، يطلقون النار عشوائيًا ويعيدون بشكل جماعي طالبي اللجوء السوريين، الذين يحاولون العبور لتركيا.

كما أوضح البيان، عن نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط بـ ” هيومن رايتس ووتش ” ، قولها: ” السوريين الهاربين إلى الحدود التركية؛ بحثًا عن الأمان واللجوء، يجبرون على العودة مرة أخرى بالرصاص وإساءة المعاملة ” .

يُذكر أن الأمم المتحدة قد قدرت أن أكثر من 272 ألف شخص، فروا من المعارك في محافظة ” إدلب ” بشمال غرب سوريا، حيث تخوض قوات النظام منذ ديسمبر، معارك ضد هيئة تحرير الشام ” النصرة ” سابقًا وفصائل مقاتلة أخرى.