أماني الغامدي(صدى):

يعاني أكثر من نصف سكان العالم من العديد من الأمراض التي تؤدي إلى تباطؤ الدورة الدموية، ومنها وجود مشاكل في القلب أو البدانة والسكري وارتفاع ضغط الدم.

وتعتبر الدورة الدموية عملية حيوية للجسم، حيث يصل من خلالها الأكسجين والمغذيات إلى الخلايا والأعضاء، لذلك تقدم ” صدى ” 8 نصائح لتنشيط الدورة الدموية، وتتمثل في:

– اتباع حمية غذائية لخفض الوزن الزايد.

– الإقلاع عن التدخين.

– عدم الجلوس لفترات طويلة.

– تناول الشاي الأخضر.

– المشي والركض وممارسة تمارين الأيروبك واليوغا.

– زيادة أكل الأسماك الزيتية، مثل: السلمون والمكاريل والتونة.

– الحد من تناول الدهون الصلبة، مثل جلد الدجاج ودهون اللحم البقري، والسمن النباتي.

– تناول الأطعمة الغنية بالحديد، ومراقبة مستوياته بالدم لضمان عدم انخفاضها.