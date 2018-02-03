” الإحصاء ” : 1.3% من سكان المملكة يستخدمون الطاقة الشمسية

عادل الحربي (صدى):

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء، من خلال نتائج مسح الطاقة المنزلي، أن 1.3 % من سكان المملكة، يستخدمون الطاقة الشمسية، وحوالي 92.16 % من الأسر تستخدم الغاز كوقود رئيس للطبخ، بينما 6.71 % من الأسر تستخدم الكهرباء كوقود رئيس للطبخ، و0.7 % من الأسر تستخدم الحطب كوقود رئيس للطبخ.

وأشارت الهيئة، أن حجم الاستهلاك من مادة الغاز، أكثر من تسع مائة وتسعين مليون لتر، وهي ما تمثل 97.96 % ، من حجم الاستهلاك الكلي لعام 2016م، وتجاوز حجم استهلاك القطاع المنزلي من الطاقة الكهربائية في المملكة مائة وأربعة عشر ألف جيجا واط سنويًا.

وذكرت الهيئة في تقريرها، أن نسبة استخدام الوقود في المسكن، في مادة الديزل في القطاع المنزلي، تبلغ 0.34 %، ومادة الكيروسين حوالي 1.39 %، ومادة الغاز في القطاع المنزلي حوالي 93.20 %.