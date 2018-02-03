” بريطانية ” تلد على ” الأريكة ” لتفارق الحياة

لندن(صدى):

كشفت مصادر، اليوم السبت، عن وفاة إمرأة بريطانية تدعى ” إيما أولوبايو ” ، والبالغة من العمر 41 عاماً، بعد سكتة قلبية تعرضت لها، وذلك على أثر إجرائها لعملية ولادة قيصرية غريبة من نوعها، نظراً لولادتها على ” أريكة ” منزلها.

حيث وصل المسعفين إلى منزل ” إيما ” الكائن في مدينة ” ليستر ” بوسط بريطانيا، حيث قاموا بمحاولة إنقاذها على مدار ساعة، ولكن محاولاتهم باءت بالفشل، لكن مولودتها خرجت إلى الحياة عقب وفاتها، لتصبح المولودة فوق ” الأريكة ” ، بينما تسقط الأم جثة هامدة على الأرض.

وقام المسعفون بهذه المحاولات بهدف إنقاذ جنين غير مكتمل النمو، وذلك قبل موعد ولادته المقرر بعشرة أسابيع.

وظهر أن الزوجة كانت تعاني من عيب خلقي في القلب، مما أدى إلى الوفاة.