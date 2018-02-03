وظائف شاغرة للمواطنين والمقيمين في شركة الشايع للتجارة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة الشايع الدولية للتجارة، باب التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة للمواطنين والمقيمين في عدد من التخصصات، منذ أمس الجمعة.

وأوضحت الشركة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني، لافته إلى أن مقر العمل يكون في فروع الشركة وعدد من المتاجر التابعة لها بالمملكة في مدينة الرياض.

وأشارت إلى أن الوظائف المتاحة تحت مسمى:

– مدير قسم.

– مدير عام المتجر.

– مدير متجر.

– مساعد أول مبيعات.

– مدير التجارة المرئية.

– مشرف قسم.

– مدير منطقة.

– مدير مطعم.

– مشرف مطعم.

وأضافت أنه على من يرغب في التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التاليهنا