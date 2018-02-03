خلفان: من لا يقف مع المملكة ضد ” الملالي ” سيسحقهم الشعب الإيراني

دبي(صدى):

أشار نائب رئيس شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان، اليوم السبت، إلى أن من لا يقف من المملكة في حربها ضد الإرهاب الإيراني سيخسر.

وقال ” خلفان ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” سوف يندم كل من لا يقف مع المملكة في تصديها لملالي الشر الذين سيسحقهم الشعب الإيراني تحت أقدام المتظاهرين.”.

يذكر أن الشارع الإيراني شهد الفترة الماضية، موجه احتجاجات واسعة من الشعب الإيراني على نظام الملالي الفاسد،مطالبين باسقاط حسن روحاني وتوقف النظام عن دعم الإرهاب.