” الطائف ” تطبق نظاما جديدا للمواقف بالجامعة

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أعلنت جامعة الطائف، مساء اليوم السبت، عن أنه سيتم تطبيق نظام المواقف الجديد، وذلك ابتداءً من تاريخ ” الأحد 1439/5/ 18 “.

حيث خاطبت الجامعة منسوبيها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، وذلك بعدة أمور يجب عليهم الإلتزام بها، تجنباً لسحب المركبات، وذلك على النحو التالي:

– عدم الوقوف في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة.

– عدم الوقوف عند معابر المشاة أو مداخل المباني.

– عدم الدخول إلى حرم الجامعة دون تصريح.