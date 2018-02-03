” الطائف ” تطبق نظاما جديدا للمواقف بالجامعة
أعلنت جامعة الطائف، مساء اليوم السبت، عن أنه سيتم تطبيق نظام المواقف الجديد، وذلك ابتداءً من تاريخ ” الأحد 1439/5/ 18 “.
حيث خاطبت الجامعة منسوبيها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، وذلك بعدة أمور يجب عليهم الإلتزام بها، تجنباً لسحب المركبات، وذلك على النحو التالي:
– عدم الوقوف في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة.
– عدم الوقوف عند معابر المشاة أو مداخل المباني.
– عدم الدخول إلى حرم الجامعة دون تصريح.
ابو راكان[ عدد التعليقات: 205 ] نشر منذ 1 ساعة
هو عندكم مواقف علاشان تحدد ولا تصرح
ذبحتنى القسائم وين مدير الجامعة ما يتحرك ويوفر لنا مواقف الله لا يوفق المرور الي ما يعرف الا طلاب الجامعة حتى المكافأه عينه عليها