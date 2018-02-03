نجم الرجبي العالمي سوني ويليامز في الرد سي مول

تركية البدر(صدى):

أشاد محمد العسيري، مدير ادارة التسويق بمركز رد سي مول بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان، لمختلف أنواع الرياضات بالمملكة، كما نوّه بحرص رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ على الارتقاء بالأداء الرياضي لمختلف الألعاب، مشيرا إلى أن الدعم والاهتمام الكبيرين محل تقدير كبير من قبل المجتمع السعودي.

وكان مركز الرد سي مول بجدة، قد استقبل مؤخرا نجم الرجبي العالمي سوني ويليامز، الاسبوع الماضي، بعد فراغه من أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف وذلك بعد اعتناقه الإسلام عام 2009، على يد إمام المسجد النبوي.

وتم استقبال النجم العالمي بحفاوة كبيرة، حيث تعرّف خلال جولته القصيرة بالمركز على أبرز الماركات و المطاعم العالمية و المحلية بالمركز، وأعرب عن سعادته بالتواجد في المملكة والأجواء الروحانية البديعة في المسجد النبوي ومكة المكرمة، كما أبدى أعجابه بمدينة جدة و مركز رد سي مول.

جدير بالذكر أن سوني بيل وليامز هو رياضي مسلم من نيوزيلندا، يلعب مختلف الألعاب الرياضية، وقد برع في دوري الرجبي والملاكمة، وسبق له أن لعب في أستراليا ونال لقب أفضل لاعب هناك، بعدها قرر أن يتوجه لرياضة الملاكمة إلى جانب الرجبي، وقد ساعده جسده المفتول بالعضلات على ذلك وهو حاصل على لقب بطل العالم في الملاكمة ولقب بطولة الملاكمة في نيوزيلندا.

كما لديه مواقف عديدة انسانية , نذكر منها منحه طفل من جمهور المبارة النهائية بعد فوزهم ببطولة العالم للرجبي ميداليته الذهبية مما كان له اثر في اوساط المجتمع و الاخبار الدولية لموقفه هذا

يذكر أن ” رد سي مول ” هو أحد أكبر وأحدث المراكز التجارية الكبرى في مدينة جدة. يقع على طريق الملك العريض الجميل في شمال المدينة. أقيم المركز الذي يمتاز بالتصميم الحديث الرائع على مساحة تزيد عن 242 ألف متر مربع.

به 7 طوابق مخصصة للمكاتب التجارية ذات الأنشطة المتنوعة، كما يضم المركز أحد أهم وأحدث الفنادق المصنفة في فئة (5 نجوم)، ومئات المحلات التجارية الراقية، فضلا عن مطاعم متنوعة لأشهر الماركات، ووسائل ترفيه ممتعة للصغار والشباب.

وقد حرص مصممو رد سي مول على توفير كافة الخدمات التي تضمن راحة قصوى ومتعة كبرى لزواره الكرام سواءً أثناء التسوق أو الترفيه أو الاسترخاء وتناول شيء من المشروبات أو الأطعمة. ومن أجل تسوق أكثر يسرا ومتعة، تم تأمين 18 مدخلا للمركز، مع مواقف خارجية على الساحة، وأخرى تحت الأرض لاستيعاب مئات المواقف السيارات.