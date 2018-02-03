” المتزوجة بأجنبي ” ليس لها الحق في ” سجل الأسرة “

حمود العنزي(صدى):

أعلنت وكالة الأحوال المدنية، بوزارة الداخلية، اليوم السبت، عن أن السعودية المتزوجة بأجنبي، ليس لها الحق في الاستفادة من سجل الأسرة، حيث لا يمكنها استخراج كارت عائلة لها ولأبنائها مطلقاً.

جاء ذلك على خلفية تلقي حساب ” العناية بالعملاء ” ، التابع لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، والخاص بالرد على استفسارات المواطنين، سؤالًا من إمرأة سعودية، جاء كالتالي: ” هل تقدر المواطنة زوجة الأجنبي استخراج كارت عائلة لها ولأبنائها “، حيث أجاب عنها المعنيين بالحساب كما يلي: ” لايمكن ذلك ” .

يذكر أن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، كانت قد كشفت عن طريق الإنفوجراف، أن من يستفيد من ” سجل الأسرة ” ، هي كل أم سعودية تحمل هوية وطنية، ولديها أبناء مضافون على سجل والدهم ومرتبطون بسجلها.