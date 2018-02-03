بالصور..الهلال يختتم تدريباته استعدادًا لموقعة الباطن

طلال الغامدي(صدى):

خاض الهلال، اليوم السبت، مرانه الأخير؛ استعدادًا لمواجهة الباطن المقرر إقامتها غدًا في إطار الجولة الـ20 من دوري المحترفين، في تمام الساعة 6:20 مساءًا على ملعب الباطن.

وقال ” الهلال ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، إن الجانب التكتيكي غلب على المران، موضحًا أن المدير الفني للفريق رامون ديازعمد إلى تطبيق تدريبات تكتيكية، شهدت مشاركة “ علي الحبسي، محمد الشلهوب وياسر القحطاني ” ، إلى جانب الأرجنتيني “ سيروتي ” ، الذي سيغادر مع الفريق عصر اليوم إلى حفر الباطن.