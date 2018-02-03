مصر تعلن عن اكتشاف أثري في الأهرامات بمنطقة ” مقابر العمال “

القاهرة(صدى):

كشف وزير الآثار في مصر خالد العناني، اليوم السبت عن اكتشاف أثري ضخم بالأهرامات لمنطقة مقابر العمال، غرب هرم ” خوفو ” ، قائلًا: ” الكشف الأثري الجديد، هو مقبرة لسيدة كاهنة، يرجح أن تكون من عصر الأسرة الخامسة، وتدعى ” حتبت ” ، وكانت تحمل العديد من الألقاب، منها كاهنة الإله ” حتحور ” وكاهنة الملك، وعمرها يصل لـ 4000 عام” .

وأشار ” العناني ” إلى أنه تم اكتشاف أجزاء من محتويات المقبرة عام 1909، وبعد مرور 109 أعوام، توصلت البعثة الأثرية برئاسة الدكتور مصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار، لاكتشاف باقي المقبرة.

وفي هذا السياق، أوضح ” وزيري ” أن ” حتبت ” الكاهنة التي قامت بدور مهم في الزراعة، لها مقبرة أخرى من الحجر، سيتم مواصلة عمل البعثة؛ للوصول إليها، ملفتًا الانتباه إلى أن المقبرة المكتشفة تضم مناظر ومشاهد على جدرانها، رائعة وجميلة وفريدة بحالة رائعة من الحفظ، مثل مشهد القرد الذي يقطف ثمار الفاكهة، وعزف الفرق الموسيقية، ومشهد ولادة البقرة.

يُذكر أن رئيس المجلس الأعلى للآثار، الدكتور زاهي حواس، كان صاحب المبادرة في التوصل لاكتشافات مهمة بمنطقة المقابر بالأهرامات، وتعمل أيضًا 12 بعثة أثرية مصرية أخرى، ويتوقع أن تتوصل لاكتشافات مذهلة.