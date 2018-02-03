” فنادق مريوت ” تعلن عن 8 وظيفة شاغرة بـ 3 مدن
قالت مجموعة شركة فنادق ماريوت، عبر موقعها الإلكتروني، إنها بحاجة لعدد من الوظفين لشغل 18 وظيفة .
وأشارت إلى أنا لوظائف الشاغرة للسعوديين والمقيمين، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في كل من “ الرياض، وجدة، والخبر ” .
وجاءت الوظائف المتوفرة تحت المسميات الأتية:
– مسؤول كهربائي مناوب.
– مشرف أول أطباق.
– مسؤول ميكانيكي مناوب.
– مشرف الضيافة.
– مساعد مدير الأغذية والمشروبات.
– كاتب حسابات (وظيفتين).
– مدير المكتب الأمامي.
– مساعد مدير مطعم.
– مسؤول الولائم.
– مساعد إداري.
– مسؤول ثالث خدمة ضيافة.
– وكيل المكتب الأمامي.
– موظف ضيافة.
– مسؤول المفقودات.
– شيف حفلات.
– شيف أطباق.
– طباخ.
وبدأ التقديم للوظائف 1 فبراير الجاري، وأشارت الشركة إلى أن التقديم مازال متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول هنا .
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