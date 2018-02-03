” فنادق مريوت ” تعلن عن 8 وظيفة شاغرة بـ 3 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

قالت مجموعة شركة فنادق ماريوت، عبر موقعها الإلكتروني، إنها بحاجة لعدد من الوظفين لشغل 18 وظيفة .

وأشارت إلى أنا لوظائف الشاغرة للسعوديين والمقيمين، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في كل من “ الرياض، وجدة، والخبر ” .

وجاءت الوظائف المتوفرة تحت المسميات الأتية:

– مسؤول كهربائي مناوب.

– مشرف أول أطباق.

– مسؤول ميكانيكي مناوب.

– مشرف الضيافة.

– مساعد مدير الأغذية والمشروبات.

– كاتب حسابات (وظيفتين).

– مدير المكتب الأمامي.

– مساعد مدير مطعم.

– مسؤول الولائم.

– مساعد إداري.

– مسؤول ثالث خدمة ضيافة.

– وكيل المكتب الأمامي.

– موظف ضيافة.

– مسؤول المفقودات.

– شيف حفلات.

– شيف أطباق.

– طباخ.

وبدأ التقديم للوظائف 1 فبراير الجاري، وأشارت الشركة إلى أن التقديم مازال متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول هنا .