جنرال إلكتريك تعلن عن وظائف شاغرة في 5 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة جنرال إلكتريك عن حاجتها لموظفين لشغل 18 وظيفة ما بين الوظائف الهندسية والفنية والإدارية للمقيمين والمواطنين.

وقالت الشركة إن الوظائف متوفرة لـ لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات.

وأشارت إلى أن العمل سيكون بمشاريع الشركة في المملكة وبعددٍ من الشركات التابعة لها في كل من الرياض، والدمام، والأحساء، والظهران، وطريف.

وجاءت الوظائف المتاحة على المسميات الأتية:

– مدير الموارد البشرية والموظفين (الدمام).

– أخصائي السياسات والشؤون الحكومية (الرياض).

– أخصائي تقني- أنابيب ملفوفة (الأحساء).

– أخصائي حقل- أنابيب ملفوفة (عدد 4 وظائف/ الأحساء).

– أخصائي حقل عام- أنابيب ملفوفة (وظيفتين/ الأحساء).

– مشغل حقل- أنابيب ملفوفة (عدد 3 وظائف/ الأحساء).

– مهندس الصيانة العامة (الظهران).

– مساعد ميكانيكي (الدمام).

– ميكانيكي (الدمام).

– مهندس عام حقل (الظهران).

– مدير مشروع (الدمام).

– أخصائي الصحة والسلامة والبيئة (طريف).

وبدأ التقديم للوظائف منذ 30 يناير الماضي، وأوضحت الشركة أن التقديم مازال متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وللمزيد من التفاصيل من هنا .