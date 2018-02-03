نصائح هامة للحصول على رقبة خالية من التجاعيد
تعد بشرة الرقبة أكثر الأجزاء التي يظهر عليها عوامل تقدم العمر أو التجاعيد، لذلك يجب أن تولي عناية خاصة بها، للحفاظ على شكلها مع تقدم العمر، وذلك عن طريق:
– يجب أن تكون العناية بمنطقة الرقبة من ضمن روتين يومك، من خلال تطبيق منتجات العناية بالرقبة بشكل يومي.
– قومي بتطبيق واقي الشمس يومياً، سواء في الصيف أو في الشتاء، على منطقة الرقبة مثل باقي الوجه، لتجنب أضرار الشمس.
– من المستحضرات التي يجب استخدامها للعناية بالرقبة كريمات شد التجاعيد، وكريمات المضادة لها، إلى جانب السيروم الخاص بتفتيح الرقبة للقضاء على البقع الداكنة وعلامات الكلف.
– وللحفاظ على بشرة الرقبة والبشرة بشكل عام يجب أن تبتعدي عن التدخين لأنه يدمر خلايا الكولاجين يسبب ترهلها.
– وأخيرا يجب أن تحصلي على المواد المضادة للأكسدة من الأطعمة التي تحتوي عليها، إلى جانب تناول الأطعمة التي تحتوي على الأوميغا 3، وفيتامين C، وفيتامين E.
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