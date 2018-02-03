نصائح هامة للحصول على رقبة خالية من التجاعيد

نورة الشهري(صدى):

تعد بشرة الرقبة أكثر الأجزاء التي يظهر عليها عوامل تقدم العمر أو التجاعيد، لذلك يجب أن تولي عناية خاصة بها، للحفاظ على شكلها مع تقدم العمر، وذلك عن طريق:

– يجب أن تكون العناية بمنطقة الرقبة من ضمن روتين يومك، من خلال تطبيق منتجات العناية بالرقبة بشكل يومي.

– قومي بتطبيق واقي الشمس يومياً، سواء في الصيف أو في الشتاء، على منطقة الرقبة مثل باقي الوجه، لتجنب أضرار الشمس.

– من المستحضرات التي يجب استخدامها للعناية بالرقبة كريمات شد التجاعيد، وكريمات المضادة لها، إلى جانب السيروم الخاص بتفتيح الرقبة للقضاء على البقع الداكنة وعلامات الكلف.

– وللحفاظ على بشرة الرقبة والبشرة بشكل عام يجب أن تبتعدي عن التدخين لأنه يدمر خلايا الكولاجين يسبب ترهلها.

– وأخيرا يجب أن تحصلي على المواد المضادة للأكسدة من الأطعمة التي تحتوي عليها، إلى جانب تناول الأطعمة التي تحتوي على الأوميغا 3، وفيتامين C، وفيتامين E.