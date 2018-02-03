بالصور.. عائلة فلسطينية تروج للكنافة بطريقة مميزة في أسراليا

كانبرا(صدى):

خطفت عائلة أسترالية من أصول فلسطينية، الانظار إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، للجوءها إلى طريقة مثير في ترويجها إلى الكنافة عن طريق أجواء مميزة .

وأظهرت الصور العائلة المكونة من 5 أشقاء على ما يبدو، وهم يروجون لمنتجهم عن طريق أجواء مميزة فيها الكثير من العفوية مثل الغناء والعزف والرقص الفلكلوري الدبكة، وترافقهم والدتهم صاحبة سر الكنافة، حيث أن الشباب يحملون شهادات علمية فمنهم المعماري والمهندس ورغم ذالك اختاروا طريق الكنافة للنجاح.

لكن رغم نجاحهم في الترويج للكنافة، أثاروا جدلا بين المغردين فالبعض أبدى استيائه من لحيتهم الطويلة، والبعض الآخر أعجبوا بهم.