بالصور.. إقبال كثيف على معرض الثقافة العدلية لليوم الثالث على التوالي
شهد معرض الثقافة العدلية في يومه الثالث على التوالي، اليوم السبت، إقبال كثيف من قبل الجمهور في مقره بغرناطة مول بالرياض.
وأوضحت وزارة العدل على حسابها الرسمي على ” تويتر ” أن المعرض استقبل اليوم الزوار بـ4 منصات تفاعلية ومعرفية عن الأنظمة والخدمات العدلية والأحوال الشخصية والصلح.
يُذكر أن معرض الثقافة العدلية ” معرفة وإثراء “، بدأ فعالياته يوم الخميس الماضي 1 فبراير، ضمن مبادرة إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية التي تعد ضمن مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020.
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