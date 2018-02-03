بالصور.. إقبال كثيف على معرض الثقافة العدلية لليوم الثالث على التوالي

علي القحطاني (صدى):

شهد معرض الثقافة العدلية في يومه الثالث على التوالي، اليوم السبت، إقبال كثيف من قبل الجمهور في مقره بغرناطة مول بالرياض.

وأوضحت وزارة العدل على حسابها الرسمي على ” تويتر ” أن المعرض استقبل اليوم الزوار بـ4 منصات تفاعلية ومعرفية عن الأنظمة والخدمات العدلية والأحوال الشخصية والصلح.

يُذكر أن معرض الثقافة العدلية ” معرفة وإثراء “، بدأ فعالياته يوم الخميس الماضي 1 فبراير، ضمن مبادرة إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية التي تعد ضمن مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020.