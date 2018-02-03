” تعليم الطائف ” تهيئ الطلاب لأداء اختبارات ” قياس “

عبدالعزيز القثامي(صدى):

قامت إدارة التوجيه والإرشاد، الممثلة للإدارة العامة للتعليم، في محافظة الطائف، بتهيئة الطلاب والطالبات بالإدارة، وتأهيلهم وتدريبهم، لأداء اختبارات المركز الوطني للقياس، وذلك منذ بداية الفصل الدراسي الثاني.

جاء ذلك انطلاقاً من تفعيل دور المدرسة الريادي ، لتهيئة طلابها لهذه الاختبارات، وذلك بما يحقّق طموح الطلبة ويفتح أبواب المستقبل أمامهم، حيث تمّ تدريب عدد ” 209 ” طلاب في ثماني مدارس للبنين، تتمثل في: ” ثانوية الملك سعود، ثانوية الأندلس، ثانوية الحديبية، ثانوية لبيد بن ربيعة، ثانوية الفيصل، ثانوية العقيق، ثانوية عكاظ، ثانوية قرطبة ” .

فيما بلغ عدد الطلاب والطالبات الذين تم تدريبهم عن بُعد، عن طريق القاعات الافتراضية، منذ مطلع الفصل الدراسي الثاني، حوالي 1624 طالباً وطالبة.

يذكر أنه قد تم تفعيل مبادرة ” قادر ” النوعية، والتي أطلقتها ” تعليم الطائف ” ، وذلك في سبيل تأهيل الطلاب والطالبات لاختبارات ” قياس ” .