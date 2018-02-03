بالفيديو.. الشعب الإيراني يواصل انتفاضته ضد ” الملالي ” وسط هتافات تهز طهران

طهران(صدى):

واصل الشعب الإيرانية انتفاضته في وجه نظام الملالي الإرهابي؛ اعتراضًا على سياساته القمعية والإرهابية الداخلية والخارجية وانهيار الاقتصاد الإيراني في عهده.

حيث شهد أمس الجمعة مجموعة من المسيرات التي جابت شوارع إيران، حيث انطلقت نسيرة واسعة في شارع ولي عصر وسط طهران، مرددين هتافات ” الموت للديكتاتور “.

كما علت الهتافات في منطقة بل كاج بالعاصمة طهران في مسير حاشدة ضد النظام، بالإضافة إلى الاحتاجات الواسعة التي غطت النطاق الإيراني بأكمله، مؤكدين على استمرار الاحتجاجات المناهضة حتى رحيل النظام.