صافرة برتغالية لمباراة التعاون والفيصلي.. وهولندية للفتح والاتفاق

ماجد محمد(صدى):

أعلن اتحاد الكرة، اليوم السبت، عن حكام الـ 3 مباريات المقرر إنطلاقهم اليوم في إطار الجولة الـ 20 من دوري المحترفين.

ويدير مباراة التعاون والفيصلي الحكم البرتغالي آرثر دياز، بمساعدة كل من : برونو رودريغيز، ونونو روكي، وخالد صلوي.

وفيما يتعلق بمباراة الاتفاق والفتح يديرها الحكم الهولندي داني ماكيلي، بمساعدة كل من هيسل ستيغسترا، وماريو ديكس، وشكري الحنفوش.

والمباراة الأخيرة بين النصر وأحد يديرها الحكم الأنجليزي مار كلاتنبيرغ، بمساعدة كل من جاكوب كولن، وأنثوني سيرانو، وعبد الرحمن السلطان.