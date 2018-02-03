3 مباريات تشعل الجولة الـ 20 من دوري المحترفين

ماجد محمد(صدى):

تنطلق الجولة الـ 20 من دوري المحترفين، اليوم السبت، بـ 3 مواجهات نارية، في المجمعة والدمام والرياض.

وتنطلق المباراة الأولى فيتمام الساعة 3:40 عصرًا، بين الفيصلي والتعاون على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الرياضية.

ويواجه الاتفاق نظيره الفتح في المباراة الثانية في تمام الساعة 6:5 مساءً، على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، والتي تشهد أول دخول للعائلات على استاد محمد بن فهد.

ويختتم اليوم، بمباراة النصر وأحد في تمام الاعة 7:45 مساءً على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.