سقوط 774 سوريا إثر جرائم نظام الأسد وحلفائه خلال شهر

دمشق(صدى):

أعلن الائتلاف السوري، اليوم السبت، عن حصيلة ضحايا جرائم نظام الأسد وحلفائه ضد الشعب السوري خلال الشهر الماضي يناير 2018.

وأوضح الائتلاف أنه تم سقوط 774 شهيدًا من المدنيين خلال الشهر الماضي، حيث سقط 408 شهيد بغارات ورصاص قوات الأسد ومن ضمنهم 75 طفلًا و54 سيدة و5 مدنيين تحت التعذيب.

وأضاف أن أعداد القتلى جراء غارات الطيران الروسي بلغت 142 شهيدًا بينهم 40 طفلًا و33 سيدة، بينما سقط 64 شهيدًا إثر هجمات وانتهاكات تنظيم داعش الإرهابي بينهم 17 طفلًا و9 سيدات.

كما أشار إلى أن انتهاكات مليشيا PYD في الأراضي السورية أخلفت 14 شهيدًا بينهم طفلان وسيدة وسقوط اثنين تحت التعذيب.