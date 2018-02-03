بالفيديو.. فتاة تدفع 104 ألف دولار لعائلة شاب للارتباط به

بكين(صدى):

تصدر حفل زفاف سيدة صينية عمرها 38 عاما من شاب عمره 23 عاما، عناوين الصحف والمواقع الإخبارية على الأنترنت في الصين ، بعد أن منحت العروس عائلة العريس أموالا وعدة منازل وسيارة فيراري.

وذكرت التقارير أن العروس أعطت مبلغا كبيرا قدره 5 ملايين يوان لعائلة الشاب، حيث عارضت الأسرة في البداية، لكنهم استسلموا بعدما عرضت العروس عليهم مبلغ 660 ألف يوان صيني أي 104379 دولارا أمريكيا، وبعض الأصول العقارية وسيارة فيراري ، ولم تترك العروس لهم أي خيار سوى السماح لهما بالزواج بعدما تسبب في حملها .

وظهرت العروس في مقطع فيديو متداول وهي ترتدي فستانا أبيض كلاسيكيا مع الذهب والمجوهرات، بينما ارتدى العريس بدلة “توكسيدو”.

ورغم انتشار الشائعات بأن عائلة العريس تبيع ابنها، لكن العريس بدا سعيدا وقال إنه كان في علاقة عابرة مع الزوجة قبل الحمل واتخاذ قرار الزواج.